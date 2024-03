Prix Premier roman des lecteurs de l’estuaire de Vilaine Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin, mercredi 3 avril 2024.

Prix Premier roman des lecteurs de l’estuaire de Vilaine Lancement Prix « Premier roman des lecteurs de l’estuaire de Vilaine 2024 » par Coeff109. La médiathèque est partenaire de ce projet. La soirée de lancement aura lieu, cette année, à la médiathèq… Mercredi 3 avril, 18h30 Allée du Grand Pré 56760 Penestin Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T04:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T04:30:00+02:00

Lancement Prix « Premier roman des lecteurs de l’estuaire de Vilaine 2024 » par Coeff109.

La médiathèque est partenaire de ce projet.

La soirée de lancement aura lieu, cette année, à la médiathèque de Pénestin.

Vous y découvrirez les 5 ouvrages à lire. Ces derniers seront disponibles à la médiathèque de Pénestin à partir du vendredi 5 avril

Allée du Grand Pré 56760 Penestin
02 99 90 41 99
mediatheque@penestin.fr
https://mediatheque.penestin.fr/

