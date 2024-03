Prix Prémices Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne, vendredi 15 mars 2024.

Prix Prémices Événement à Gagnac Vendredi 15 mars, 18h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne

Lecture « Prémices » / Théâtre et poésie orale

Vendredi 15/03 à 18h

Tout public

En collaboration avec Lydie Parisse et l’Université Jean Jaurès

Chaque année, le prix Prémices récompense trois à quatre jeunes auteurs et autrices de théâtre et de poésie orale. Nous avons la chance d’accueillir cette année sept étudiantes et étudiants de l’Université Jean Jaurès pour une interprétation des textes lauréats de l’édition 2024. Au programme, quatre textes évoquant respectivement le parcours d’un jeune syrien en France, la colère résolue d’un groupe de femmes, des explorations poétiques autour de la lune, et enfin les pensées d’un jeune homme qui veille auprès de sa mère et tente de démêler la relation complexe qu’il entretient avec elle.

Votre bibliothécaire a assisté à cette lecture en avant-première et vous garantit que c’est à couper le souffle !

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie