Prix Poussière Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, samedi 17 février 2024.

Prix Poussière Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Calvados

Cinq livres finalistes feront l’objet de présentations spectaculaires (lecture musicale d’extraits, saynète, pantomime, débat, etc.), à l’issue desquelles lepublic présent élira le lauréat :

non pas le livre qu’il juge le plus estimable, mais bien celui qu’il a le plus envie de découvrir !

Cinq livres finalistes feront l’objet de présentations spectaculaires (lecture musicale d’extraits, saynète, pantomime, débat, etc.), à l’issue desquelles lepublic présent élira le lauréat :

non pas le livre qu’il juge le plus estimable, mais bien celui qu’il a le plus envie de découvrir ! .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie contact@amavada.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement Prix Poussière Caen a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Caen la Mer