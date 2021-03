Bourges Collège Jules Verne Bourges, Cher Prix « Manga Moe » des collèges Collège Jules Verne Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Prix « Manga Moe » des collèges Collège Jules Verne, 27 avril 2021-27 avril 2021, Bourges. Prix « Manga Moe » des collèges

Collège Jules Verne, le mardi 27 avril à 08:00

Est créé le prix inter-collèges « Manga Moe » des collèges Jules Verne et Victor Hugo de Bourges. Ce prix a pour objectifs de faire découvrir aux collégiens des mangas de qualité et de développer l’esprit critique par l’argumentation et le débat. Il permet aussi la rencontre entre élèves d’établissements scolaires différents, la découverte de pays asiatiques représentés dans les mangas et la sensibilisation aux métiers du dessin. A la suite d’une présélection est proposée aux élèves une liste de 7 mangas de genres et classifications variés.

Les élèves du prix « Manga Moe » s’engagent à lire au moins 4 de ces ouvrages et à voter en fin d’année pour leur manga préféré selon le calendrier associé

Élèves des clubs mangas des collèges participants

Prix littéraire de mangas décerné par des collégiens du Cher Collège Jules Verne 3 allée des Collèges 18000 Bourges Bourges Bourges Nord Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T08:00:00 2021-04-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Collège Jules Verne Adresse 3 allée des Collèges 18000 Bourges Ville Bourges