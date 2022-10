Prix maison blanche 2022 Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

150 Bd Paul Claudel Mairie des 9° et 10° arrondissements de Marseille – Maison Blanche

2022-10-21 – 2022-11-20

Bouches-du-Rhne Le Prix Maison Blanche a 12 ans ! Depuis 2011, plus de 150 photographes, représentatifs de la photographie actuelle, ont été honorés sur les murs de Maison Blanche.



Des photographes pour lesquels le Prix a été un véritable tremplin, ou simplement une étape importante dans leur parcours d’auteur



LES LAURÉATS

Louise Honée (NL) – Double Roses (premier prix)

Florent Meng (FR) – SN/AZ

Maxime Riché (FR) – Paradise

Elsa Beaumont (FR) – Maison de Dieu

Orianne Ciantar Olive (FR) – Nos printemps intranquilles

LA PROJECTION DU JURY

Anne-Sophie Costenoble (BE) – Des voix silencieuses

Ciro Battiloro (IT) – Santa Lucia

Clara Chichin (FR) – Sous les yeux que quelques minutes épuisent

Dorian Teti Amari (FR/IT) – Les Augures

Elise Llinares (FR) – Jaffa

Emma Chevreux (FR) – Ensemble

Sladjana Stankovic (YU) – Habités





JURY 2021

Héloïse Conésa, chargée de la collection de photographie contemporaine, BnF

Emmanuelle Hascoët, chargée de mission à la photographie contemporaine, BnF

Fabienne Pavia, éditrice, Le Bec en l’air éditions

Nicolas Misery, directeur des Musées de Marseille

Eric Bourret, photographe invité d’honneur 2021

Christophe Asso, directeur, festival Photo Marseille



Une proposition Maison Blanche – Mairie des 9e et 10e arrondissments,Photo Marseille, Le Bec en l’air Exposition collective http://www.laphotographie-marseille.com/#:~:text=Peuvent%20candidater%20au%20PRIX%20MAISON,’une%20vision%20d’auteur. Mairie des 9° et 10° arrondissements de Marseille – Maison Blanche 150 Bd Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement

