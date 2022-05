Prix Littéraire Pampelonne Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Prix Littéraire Pampelonne Ramatuelle, 11 juin 2022, Ramatuelle.

2022-06-11 – 2022-06-12

Ramatuelle Var Ramatuelle Ramatuelle inaugure la 1ere édition du Prix Pampelonne Ramatuelle.

Généreusement doté par la Mairie, le prix va récompenser une biographie, autobiographie ou le récit d'un grand destin.

