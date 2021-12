Paris Bibliothèque Assia Djebar île de France, Paris Prix littéraire jeunesse : Lire dans le 20ème Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Prix littéraire jeunesse : Lire dans le 20ème Bibliothèque Assia Djebar, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 24 novembre 2021 au samedi 02 avril 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 19h00

gratuit Pour cette douzième édition de Lire dans le 20e, découvrez les 10 romans sélectionnés par les bibliothèques Assia Djebar, Couronnes, Louise Michel, Marguerite Duras, Oscar Wilde et Sorbier. Vous avez jusqu’au 2 avril pour les emprunter, les lire et voter pour votre titre préféré ! Contact : 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://fr-fr.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://twitter.com/BibAssiaDjebar Enfants;Littérature

Date complète :

2021-11-24T14:30:00+01:00_2021-11-24T19:00:00+01:00;2021-11-25T14:30:00+01:00_2021-11-25T19:00:00+01:00;2021-11-26T14:30:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T18:00:00+01:00;2021-11-30T14:30:00+01:00_2021-11-30T19:00:00+01:00;2021-12-01T14:30:00+01:00_2021-12-01T19:00:00+01:00;2021-12-02T14:30:00+01:00_2021-12-02T19:00:00+01:00;2021-12-03T14:30:00+01:00_2021-12-03T19:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T18:00:00+01:00;2021-12-07T14:30:00+01:00_2021-12-07T19:00:00+01:00;2021-12-08T14:30:00+01:00_2021-12-08T19:00:00+01:00;2021-12-09T14:30:00+01:00_2021-12-09T19:00:00+01:00;2021-12-10T14:30:00+01:00_2021-12-10T19:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00;2021-12-14T14:30:00+01:00_2021-12-14T19:00:00+01:00;2021-12-15T14:30:00+01:00_2021-12-15T19:00:00+01:00;2021-12-16T14:30:00+01:00_2021-12-16T19:00:00+01:00;2021-12-17T14:30:00+01:00_2021-12-17T19:00:00+01:00;2021-12-18T10:00:00+01:00_2021-12-18T18:00:00+01:00;2021-12-21T14:30:00+01:00_2021-12-21T19:00:00+01:00;2021-12-22T14:30:00+01:00_2021-12-22T19:00:00+01:00;2021-12-23T14:30:00+01:00_2021-12-23T19:00:00+01:00;2021-12-24T14:30:00+01:00_2021-12-24T19:00:00+01:00;2021-12-25T10:00:00+01:00_2021-12-25T18:00:00+01:00;2021-12-28T14:30:00+01:00_2021-12-28T19:00:00+01:00;2021-12-29T14:30:00+01:00_2021-12-29T19:00:00+01:00;2021-12-30T14:30:00+01:00_2021-12-30T19:00:00+01:00;2021-12-31T14:30:00+01:00_2021-12-31T19:00:00+01:00;2022-01-01T10:00:00+01:00_2022-01-01T18:00:00+01:00;2022-01-04T14:30:00+01:00_2022-01-04T19:00:00+01:00;2022-01-05T14:30:00+01:00_2022-01-05T19:00:00+01:00;2022-01-06T14:30:00+01:00_2022-01-06T19:00:00+01:00;2022-01-07T14:30:00+01:00_2022-01-07T19:00:00+01:00;2022-01-08T10:00:00+01:00_2022-01-08T18:00:00+01:00;2022-01-11T14:30:00+01:00_2022-01-11T19:00:00+01:00;2022-01-12T14:30:00+01:00_2022-01-12T19:00:00+01:00;2022-01-13T14:30:00+01:00_2022-01-13T19:00:00+01:00;2022-01-14T14:30:00+01:00_2022-01-14T19:00:00+01:00;2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T18:00:00+01:00;2022-01-18T14:30:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-19T14:30:00+01:00_2022-01-19T19:00:00+01:00;2022-01-20T14:30:00+01:00_2022-01-20T19:00:00+01:00;2022-01-21T14:30:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-25T14:30:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T14:30:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-27T14:30:00+01:00_2022-01-27T19:00:00+01:00;2022-01-28T14:30:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-02-01T14:30:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T14:30:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-03T14:30:00+01:00_2022-02-03T19:00:00+01:00;2022-02-04T14:30:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T18:00:00+01:00;2022-02-08T14:30:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T14:30:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-10T14:30:00+01:00_2022-02-10T19:00:00+01:00;2022-02-11T14:30:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T10:00:00+01:00_2022-02-12T18:00:00+01:00;2022-02-15T14:30:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T14:30:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-17T14:30:00+01:00_2022-02-17T19:00:00+01:00;2022-02-18T14:30:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T10:00:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-02-22T14:30:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T14:30:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T14:30:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T14:30:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T10:00:00+01:00_2022-02-26T18:00:00+01:00;2022-03-01T14:30:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-02T14:30:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-03T14:30:00+01:00_2022-03-03T19:00:00+01:00;2022-03-04T14:30:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T10:00:00+01:00_2022-03-05T18:00:00+01:00;2022-03-08T14:30:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T14:30:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T14:30:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T14:30:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T10:00:00+01:00_2022-03-12T18:00:00+01:00;2022-03-15T14:30:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T14:30:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T14:30:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T14:30:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00;2022-03-22T14:30:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T14:30:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T14:30:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T14:30:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00;2022-03-29T14:30:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T14:30:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T14:30:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T14:30:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T10:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris lieuville Bibliothèque Assia Djebar Paris