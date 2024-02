Prix littéraire intergénérationnel – Samedi 9 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 9 mars 2024.

Prix littéraire intergénérationnel – Samedi 9 mars Les livres de la sélection ont déjà bien tourné et c’est l’heure de se retrouver pour échanger vos premières impressions. Samedi 9 mars, 14h30 Médiathèque Georges Wolinski Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T14:30:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T14:30:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Vous aurez peut-être déjà un coup de cœur que vous aurez envie de défendre ou bien des livres que vous avez moins aimés. Ce sera le moment d’en parler avec les autres participants. À l’issue de cette rencontre, vous aurez peut-être changé d’avis ou vous aurez réussi à convaincre les autres !

Inutile d’avoir lu toute la sélection pour cette séance, le vote n’aura lieu qu’en mai/juin donc pas d’inquiétude si certains livres n’ont pas encore eu la chance de passer entre vos mains.

Animation ouverte aux seuls participants du prix intergénérationnel

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

littérature livre