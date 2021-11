Prix littéraire du Cheval Blanc 2021 Wazemmes, 7 novembre 2021, Lille.

Prix littéraire du Cheval Blanc 2021

Wazemmes, le dimanche 7 novembre à 10:00

Le Prix du Cheval Blanc est créé en 2021 à l’initiative des « Amis du Cheval Blanc », pour renforcer la tradition festive et culturelle du Café du Cheval Blanc de Wazemmes et distinguer des jeunes auteurs prometteurs, au talent décalé. Les critères de sélection sont l’originalité, la modernité, la jeunesse. Le jury se distingue par son indépendance, sa liberté, son insolence. Le Prix du Cheval Blanc est doté d’un accompagnement du livre durant toute l’année suivant sa distinction et d’un verre de Bière, gravé au nom du lauréat, à déguster au comptoir du bistrot. Après trois sélections – 25 noms, puis 8 noms, puis 4 noms – entre début septembre et fin octobre, le Prix du Cheval Blanc est attribué début novembre. L’annonce sera faite par le Président du jury, qui cette année sera Benoît Delépine, le 7 novembre 2021. Retrouvez les la présentation des membres du jury et des 25 titres en lice sur : [[http://prixlitterairechevalblanc.wordpress.com/](http://prixlitterairechevalblanc.wordpress.com/)](http://prixlitterairechevalblanc.wordpress.com/) [[https://www.facebook.com/prixlitterairechevalblanc](https://www.facebook.com/prixlitterairechevalblanc)](https://www.facebook.com/prixlitterairechevalblanc) Et à la librairie bien sûr! **Le cheval blanc** 56 Rue des Sarrazins, 59000 Lille **Le bateau livre** 154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille

Au Cheval blanc et au Bateau livre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T20:00:00