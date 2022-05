Prix Littéraire des Bibliothèques : Petit-Déjeuner Littéraire Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: 46340

Rampoux

Prix Littéraire des Bibliothèques : Petit-Déjeuner Littéraire Rampoux, 18 juin 2022, Rampoux. Prix Littéraire des Bibliothèques : Petit-Déjeuner Littéraire Rampoux

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18

Rampoux 46340 Rampoux L’annonce du gagnant sera suivie d’une discussion autour des livres sélectionnés.

Petit-déjeuner offert. Ouvert à tous, vous pouvez venir sans avoir lu les livres du prix littéraire.

A partir de 14 ans, sans réservation. Le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Cazals-Salviac organise un prix littéraire.

Après avoir lu les 6 romans et/ou les 8 BD sélectionnés et déposé votre bulletin de vote dans une des bibliothèques (le 15 juin au plus tard), il est temps de découvrir LE coup de cœur des lecteurs !

Vous êtes conviés à un petit-déjeuner littéraire où l’annonce des lauréats (romans et BD) sera faite. L’annonce du gagnant sera suivie d’une discussion autour des livres sélectionnés.

Petit-déjeuner offert. Ouvert à tous, vous pouvez venir sans avoir lu les livres du prix littéraire.

A partir de 14 ans, sans réservation. ©9883074 – Pixabay

Rampoux

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 46340, Rampoux Autres Lieu Rampoux Adresse Ville Rampoux lieuville Rampoux Departement 46340

Rampoux Rampoux 46340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rampoux/

Prix Littéraire des Bibliothèques : Petit-Déjeuner Littéraire Rampoux 2022-06-18 was last modified: by Prix Littéraire des Bibliothèques : Petit-Déjeuner Littéraire Rampoux Rampoux 18 juin 2022 46340 Rampoux

Rampoux 46340