Dans le cadre du salon Epoque, venez découvrir le lauréat ou la lauréate du prix littéraire de la Porte dorée. 

Le Palais de la Porte Dorée, ancien musée des colonies construit à l'occasion de l'Exposition coloniale de 1931 à Paris, abrite depuis cette date un aquarium tropical et, depuis, 2007, le musée de l'histoire de l'immigration. Il est dirigé depuis 2021 par l'historien Pap Ndiaye,qui sera présent à Caen ce dimanche pour dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate du prix littéraire de la Porte Dorée. Ce prix récompense un roman ou un récit écrit en français traitant du thème de l'exil. Animé par Albert Dichy, directeur littéraire de l'Imec, suivi de dédicaces dans la salle.

