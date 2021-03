Cenon Ludo-Médiathèque Cenon, Gironde Prix littéraire adultes « Des mots d’ailleurs » Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Prix littéraire adultes « Des mots d’ailleurs » Ludo-Médiathèque, 2 mars 2021-2 mars 2021, Cenon. Prix littéraire adultes « Des mots d’ailleurs »

du mardi 2 mars au samedi 12 juin à Ludo-Médiathèque

**La nouvelle édition du Prix littéraire adultes se déroulera entre mars et juin 2021. Cette année les livres sélectionnés vous feront voyager en musique…** Des mots d’ailleurs, c’est un prix littéraire adultes qui fait la part belle à l’autre, à l’inconnu. Chaque année le comité de lecture sélectionne 5 ouvrages dont l’histoire et/ou l’auteur nous fait voyager, nous invite dans des contrées et/ou cultures méconnues. Vous avez entre le 1er mars et le 12 juin pour emprunter les ouvrages pendant 3 semaines. Vous lisez, puis donnez votre avis en remplissant la fiche lecture-bulletin de vote. **Les livres en compétition en 2021:** – **Où bat le cœur du Monde** de Philippe Hayat (Calmann-Lévy) – **Âme brisée** d’Akira Mizubayashi (Gallimard) – **La sonate à Bridgetower** d’Emmanuel Dongala (Actes Sud) – **La double vie d’Anna Song** de Minh Tran Huy (Actes Sud) – **L’âme du violon** de Marie Charvet (Grasset) Les ouvrages peuvent être empruntés gratuitement à la ludo-médiathèque. Le **prix littéraire adultes** Des mots d’ailleurs est organisé par l’association _Des mots et des sons_ et soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Cenon.

Entrée libre

La musique dans la littérature Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T17:30:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon