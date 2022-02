Prix littéraire adultes Centre culturel Château Palmer, 12 février 2022, Cenon.

Prix littéraire adultes

Centre culturel Château Palmer, le samedi 12 février à 10:00

**Le prix littéraire adultes « Des Mots d’ailleurs » invite à partager des livres faisant la part belle à l’autre, à l’inconnu.** Chaque année les organisateurs sélectionnent 5 ouvrages dont l’histoire et/ou l’auteur nous invite dans des pays ou des cultures méconnues. Les personnes intéressées peuvent emprunter gratuitement ces ouvrages et donner leur avis sur ces livres. **Venez assister à la présentation des livres sélectionnés :** **• Oyana** d’Eric Plamondon, 2021 **• Héritage** de Miguel Bonnefoy, 2020 **• Le pays des autres** de Leila Slimani, 2020 **• Les racines d’elles** de Julie Desb, 2019 **• La mer noire dans les grands lacs** d’Anne Lulu, 2021 Le groupe **Louisiana Jazz Duo** accompagnera la manifestation en musique **Ces livres seront disponibles à partir du mardi 15 février 2022 à la Ludo Médiathèque.** Le Prix littéraire adultes de la ville de Cenon est organisé par l’association **Des mots et des sons** et soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Cenon.

Entrée libre / Port du masque et présentation d’un passe vaccinal valide

Lancement de l’édition 2022 sur le thème « Racines d’ici et d’ailleurs

Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde



2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:00:00