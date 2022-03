Prix littéraire adulte D’Monts 2022 Communauté de communes des Monts du Lyonnais Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Pour cette nouvelle édition du Prix D’Monts adulte 2022, nous vous invitons à un voyage en Afrique à travers le regard de 5 femmes auteures. Empreinte de douceur et de légèreté mais aussi de gravité dans les sujets profonds abordés, notre sélection vous promet évasion et émotion. Alors n’attendez plus, venez vite la découvrir dans votre bibliothèque des Monts du lyonnais et de la Loire et votez pour votre livre préféré jusqu’au mois de juillet ! Une fête de clôture du Prix sera organisé par le réseau pour récompenser la gagnante de cette édition 2022. Vous pouvez dès à présent découvrir nos sélectionnées dans la rubrique “actualités” du portail Com’Monly. Vous souhaitant de belles découvertes ! Prix littéraire adulte D’Monts 2022 – Afrique centrale Communauté de communes des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy – 69590 – Pomeys Pomeys Rhône

