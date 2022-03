Prix jeunes ECSI – fin 3 avril 2022 France, 3 avril 2022, .

Prix jeunes ECSI – fin 3 avril 2022

France, le dimanche 3 avril à 08:00

[[https://pieed.fr/depot-candidatures/](https://pieed.fr/depot-candidatures/)](https://pieed.fr/depot-candidatures/) LE PIEED, c’est quoi ? Le PIEED, Prix des initiatives engagées et déterminées pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, est un appel à projet qui soutient les initiatives jeunes d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ou ECSI). L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale vise à informer, sensibiliser le public sur des enjeux de solidarité internationale, et lui donner envie d’agir pour un monde plus juste et responsable. Elle mène à la réflexion collective et aux choix de solutions alternatives ! Le PIEED récompense chaque année 5 associations lauréates avec un soutien financier allant jusqu’à 5 000€. Les associations bénéficient d’un accompagnement et d’une mise en réseau pour leur projet de 18 mois ! **Les candidatures de l’édition 2022 sont ouvertes du 03 janvier au 03 avril 2022 à 23h59 !** Cela fait 13 ans que nous vous accompagnons dans vos projets d’ECSI Toutes associations jeunes, de loi 1901 et dont les instances dirigeantes sont composées au moins de 80% de personnes âgées de 15 ans à 30 ans sont éligibles !

Prix des initiatives engagées et déterminées pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

France France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T20:00:00