Prix innovation sécurité routière 2022 ————————————– ### La Sécurité routière lance la 6e édition du « Prix innovation sécurité routière ». Ce concours s’adresse à tous les entrepreneurs, groupes ou start-ups qui mettent leur créativité au service de la sécurité sur la route. Les gagnants se verront décerner, pour la commercialisation de leurs produits ou services innovants, le label Prix innovation sécurité routière 2022. image.png Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 novembre 2021 sur le site internet : [https://www.securite-routiere.gouv.fr/le-concours-innovation/prix-innovation-candidatures](https://www.securite-routiere.gouv.fr/le-concours-innovation/prix-innovation-candidatures)

Participation gratuite. Inscription jusqu’au 3 novembre 2021. Le produit ou service innovant doit être déjà commercialisé ou être commercialisé maximum fin d’année 2021.

