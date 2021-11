Prix Inclusion Numérique Unccas, 18 janvier 2022, Paris.

**La Fabrique des CCAS/CIAS© de l’UNCCAS contribue à promouvoir et soutenir les bonnes pratiques des adhérents. Dans ce cadre sont lancés les Prix UNCCAS / ANCT Inclusion Numérique auxquels les CCAS, CIAS et UDCCAS peuvent candidater du 18 novembre 2021 au 18 janvier 2022. Les Prix seront remis lors du congrès national de l’UNCCAS, en mars prochain.** Les prix UNCCAS / ANCT, inscrits dans le cadre de la convention 2021-2022 entre l’Unccas et l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ont pour objectif de mettre en lumière les expériences des CCAS/CIAS ou des UDCCAS et d’accompagner le développement d’initiatives inspirantes. **Une dotation de 15 000 euros sera ainsi répartie pour les meilleurs projets** de chaque thématiques suivantes : * Le numérique et les séniors * L’accompagnement aux démarches (accès aux droits) * Le digital comme levier d’insertion Les lauréats seront récompensés le 29 mars 2022 pendant le congrès de l’Unccas qui se déroulera à la Cité des Sciences et de l’Industrie. A savoir : **vous pouvez envoyer votre dossier dans qu’une seule des thématiques** Les objectifs principaux de ces Prix sont les suivants : : * Valoriser les démarches inspirantes * Promouvoir l’action sociale locale * Accompagner le développement d’initiatives * Encourager les bonnes pratiques Les candidatures sont ouvertes du 18 novembre 2021 et **jusqu’au 18 janvier 2022.** Il vous est conseillé de respecter la trame proposée et de faire apparaître un budget prévisionnel afin de maximiser vos chances et de faciliter la sélection des candidatures. Les dossiers seront dans un premier temps présélectionnés par l’Unccas puis étudiés par un jury, présidé par Mathilde Roy, Vice-Présidente de l’Unccas en charge de l’inclusion numérique, Présidente de l’Udccas de la Somme, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS d’Amiens. Les dossiers doivent être envoyé à : Alexandra Nazaret, chargée de projets à La Fabrique des CCAS et CIAS de l’UNCCAS > [[anazaret@unccas.org](mailto:anazaret@unccas.org)](mailto:anazaret@unccas.org)

