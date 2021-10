Prix IDDEA – Soirée de Gala Théâtre Pitoëff, 23 novembre 2021, Genève.

Prix IDDEA – Soirée de Gala

Théâtre Pitoëff, le mardi 23 novembre à 17:30

On se réjouit de vous retrouver en présentiel pour cette soirée exceptionnelle. Après 6 mois de formation, les idées de nos candidat-e-s se sont muées en projets prêts à être matérialisés. Les 12 finalistes pitcheront leur projet et vous expliqueront l’impact durable de celui-ci. En effet, les projets doivent répondre à 3 critères clés : économiquement viable, écologique et socialement utile. Les 4 lauréat-e-s de cette édition 2021 seront également dévoilé-e-s et vous, membre du public, pourrez voter pour votre projet préféré et lui faire remporter le Prix du Public ! La soirée est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Un pass Covid ainsi qu’une carte d’identité valables vous seront demandés pour accéder à la soirée. 17:30 Accueil et contrôle des pass sanitaires 18:15 Début de la soirée 18:25 Allocution de Alfonso Gomez, Conseiller administratif en Ville de Genève 18:35 Partie officielle et pitch des candidat-e-s finalistes 19:35 Remise des prix et vote du public pour le Prix du Public 20:15 Cocktail dînatoire *********************************** Le Prix IDDEA (Idées de développement durable pour les entreprises d’avenir) encourage la concrétisation de projets d’entreprise durable et innovantes par un accompagnement spécifique et formateur des porteurs et porteuses de projets.

gratuit

Venez découvrir les finalistes et lauréat-e-s de cette édition 2021 !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2021-11-23T17:30:00 2021-11-23T22:00:00