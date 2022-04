Prix Galoupiot Chauny, 2 juin 2022, Chauny.

Prix Galoupiot Chauny

2022-06-02 – 2022-06-02

Chauny Aisne Chauny

Rendez-vous le jeudi 2 juin pour la remise du Prix Galoupiot au Forum de Chauny.

Organisé par la Direction Départementale de l’Éducation Nationale de l’Aisne ,ce prix offre la possibilité aux élèves de lire 3 pièces de théâtre contemporain jeunesse durant

l’année, d’en débattre en classe et de se rencontrer dans une structure culturelle au mois de mai afin de présenter des extraits aux autres groupes, d’échanger des avis sur ces

lectures et de voter pour élire un auteur. Ce projet contribue pleinement à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle et du parcours citoyen de l’élève.

Gratuit

Tout public

Informations au 03 23 39 77 77

Médiathèqe Chauny

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-13 par