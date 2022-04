PRIX ERCKMANN CHATRIAN La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

PRIX ERCKMANN CHATRIAN La Bresse, 30 avril 2022, La Bresse. PRIX ERCKMANN CHATRIAN La Bresse

2022-04-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 18:00:00

La Bresse Vosges Pour rendre hommage à Jean-Paul Didierlaurent et son œuvre “Malamute” couronnée en 2021, le Goncourt Lorrain et le comité Erckmann Chatrian ont choisi de venir remettre le prix 2022 sur ses terres. Matinée consacrée au protocole et après-midi hommage à l’écrivain disparu, avec lectures de ses œuvres par la compagnie Cent Scènes et le Groupe théâtral. maisondelabresse@labresse.fr +33 3 29 62 65 95 http://maisondelabresse.fr/ La Bresse

