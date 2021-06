Prix Elles@Meudon Initiatives / Fier(e) d’Entreprendre ! En ligne (webinar), 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Meudon.

Prix Elles@Meudon Initiatives / Fier(e) d’Entreprendre !

En ligne (webinar), le jeudi 1 juillet à 13:00

Porté par Elles@Meudon et la mairie de Meudon, en partenariat avec l’Ecole Ducasse, le groupe HP France et le Crédit Agricole, le prix Elles@Meudon Initiatives est dédié aux femmes et aux binômes femme/homme qui s’engagent dans leur projet professionnel pour l’intérêt général. La cérémonie de remise du prix aura lieu à l’Ecole Ducasse en présentiel et sera précédée d’une série de tables rondes thématiques à destination des entrepreneurs, animées par des expertes du réseau Elles@Meudon. Elles-mêmes entrepreneures, elles partageront leurs témoignages et leurs expertises autour de sujets comme oser se lancer, donner du sens à son projet professionnel, communiquer, franchir les obstacles, la force du réseau, le dynamisme local… L’événement dans son ensemble sera retransmis en direct, diffusé sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook de la Ville de Meudon et filmé depuis le campus de Meudon de l’Ecole Ducasse. Entrepreneurs, ou futur entrepreneur, ce moment est pensé pour vous ! * [**Découvrir le programme complet**](http://elles-a-meudon.org/prix-ellesmeudon-initiatives/)

Sur inscription

Elles@Meudon et la Mairie de Meudon ont le plaisir de vous inviter à suivre la cérémonie de remise des prix Elles@Meudon Initiatives le jeudi 1er Juillet 2021, de 13h à 15h.

En ligne (webinar) Meudon



