Prix Élan 2023 Centre Pompidou, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif unique : 5€

Finale du Prix Élan 2023, concours international de composition pour orchestre

Sortie d’atelier de l’académie – Finale du concours international de composition pour orchestre

En 2021, l’Ircam et l’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif) créaient le Prix Élan, un nouveau concours international de composition pour orchestre, réunissant l’orchestre et l’apport de l’électronique, « Île de créations », l’ancien concours de l’Ondif et l’académie ManiFeste. Les finalistes ont suivi un atelier de composition pour orchestre dirigé par la compositrice Isabel Mundry et leurs œuvres sont jouées ce 24 juin.

Ce concert présente aussi la première création avec électronique du lauréat de 2022, Alexandre Jamar. À l’issue du concert sera remis le Prix Élan 2023, doté par France Musique et la Maison de la Musique Contemporaine ainsi qu’une commande de l’Ircam et de l’Orchestre, pour une nouvelle œuvre intégrant l’électronique.

Hélène Giraud, Charlotte Bletton, Sabine Raynaud flûtes

Florence Dumont harpe

Orchestre national d’Île-de-France

Léo Margue direction

Isabel Mundry présidente, encadrement pédagogique

João Svidzinski électronique Ircam

Lucas Ciret diffusion sonore Ircam

Créations des finalistes du Prix Élan 2023

Leehwa Hong Rivière d’écoute – création 2023

Selim Jeon Kiss – création 2023

Andrzej Ojczenasz Deux essences – création 2023

Alexandre Jamar We will not waste a vowel, commande de l’Ircam-Centre Pompidou et de l’Orchestre national d’Île-de-France (lauréat Prix Élan 2022) –création 2023

En partenariat avec France Musique, La Maison de la Musique Contemporaine, les éditions Durand-Salabert Eschig/Universal Music. Avec le soutien de la Sacem.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 75004 Paris

Quentin Chevrier Orchestre national d’Ile de France