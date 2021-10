Paris Centre lgbtqi+ Paris Ile de France île de France, Paris Prix du Roman Gay Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h à 21h30

gratuit

Remise du prix du roman gay francophone Le PRIX DU ROMAN GAY a été créé en 2013 à l’initiative des Éditions Du Frigo. Il récompense des romans de langue française originale et appartenant à une littérature d’inspiration homosexuelle masculine. Depuis 2017, ce Prix littéraire est ouvert à tous les pays francophones ou en partie francophones. C’est en toute logique que le Pôle Culture du Centre lgbtqi+ accueille cette année encore ce Prix qui se veut avant tout une initiative visant à favoriser la visibilité de ce genre littéraire. A sa manière, ce Prix contribue à la lutte contre les discriminations. Le jury est composé d’écrivains, critiques, blogueurs, chroniqueurs, lecteurs, libraires et éditeurs. Animations -> Lecture / Rencontre Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

