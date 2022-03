Prix du Roman Cezam Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Prix du Roman Cezam Bibliothèque de la Halvêque, 19 mai 2022, Nantes. 2022-05-19

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Rencontres entre lecteurs, en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLancé chaque automne, le Prix du Roman Cezam est l’occasion de lire une sélection éclectique de 10 romans récents écrits ou traduits en langue française, et d’élire son titre préféré ! Des séances d’échanges entre lecteurs dans les bibliothèques permettent d’affûter ses appréciations et de découvrir de nouveaux univers littéraires. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

