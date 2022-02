Prix du Public Les Yeux Doc Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Prix du Public Les Yeux Doc Médiathèque Hélène Berr, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

Votez pour votre film préféré ! Du 5 mars au 3 avril 2022, les bibliothèques vous proposent une sélection de 4 films documentaires en lice pour le Prix du Public Les Yeux Doc 2022. La médiathèque Hélène Berr vous invite à les découvrir lors de 4 projections suivies d’un échange avec le public. Vendredi 11 Mars 2022 à 19h : Jericó, le vol infini des jours, de Catalina Mesa

Samedi 12 Mars 2022 à 14h : Maman Colonelle, de Dieudo Hamadi

Vendredi 25 mars 2022 à 19h : Toto et ses sœurs, de Alexander Nanau

Samedi 26 Mars 2022 à 15h : Cassandro The Exotico !, de Marie Losier Maman Colonelle, de Dieudo Hamadi, 2017, RDC France, 72 minutes La Colonelle Honorine Munyole travaille au sein de la police congolaise, à Kisangani, où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait de cette femme d’une ténacité hors du commun, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC. Le Prix du public Les yeux doc est proposé par la Bibliothèque publique d’information en partenariat avec ARTE, Mediapart, Images documentaires, Le Blog documentaire, aux bibliothèques proposant la plateforme numérique Les yeux doc à leurs usagers. Ce Prix a pour but de promouvoir et diffuser des films documentaires de création par le biais du Catalogue national de films documentaires-Les yeux doc. Consulter le film gratuitement Retrouvez gratuitement toute l’offre vidéo du catalogue sur le Portail des Bibliothèques. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Cinéma

