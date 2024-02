Prix du public Les yeux doc Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Le Prix du public Les yeux doc est proposé par la Bibliothèque publique d’information en partenariat avec les bibliothèques proposant la plateforme numérique Les yeux doc à leurs usagers.

DU 8 MARS AU 7 AVRIL

Les bibliothèques vous invitent à participer à la 4e édition du Prix du public Les Yeux doc, qui valorise et soutient la diffusion de films documentaires créatifs et engagés…



Découvrez les films en compétition, et votez pour votre film préféré ! Le vote du public récompensera le réalisateur ou la réalisatrice sélectionnée, et un tirage au sort parmi les votants permettra au gagnant de recevoir un lot de livres et DVD.

En collaboration avec Les Yeux doc-BPI.



• Vendredi 22 mars à 17h30

Akeji, le souffle de la montagne

Film de Mélanie Schann et Corentin Leconte [2021, 72 mn]

Au plus profond des montagnes japonaises, le peintre Akeji et sa compagne Asako vivent à l’écart du monde. Dans leur ermitage, la vie s’écoule hors du temps parmi les animaux et les esprits de la nature.

> Alcazar, salle de conférence



• Samedi 23 mars à 17h30

America

Film de Giacomo Abbruzzese [2019, 59 mn]

Claudio est né en Grèce, élevé à Venise, marié à Tarente et assassiné à New York après y avoir poursuivi le rêve américain pendant vingt ans. Le réalisateur reconstitue l’histoire de son grand-père en nous plongeant dans le New York des années soixante.

> Alcazar, salle de conférence



• Mercredi 3 avril à 17h30

Honeyland, la femme aux abeilles

Film de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska [2019, 86 mn]

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie.

> Alcazar, salle de conférence



• Vendredi 5 avril à 17h30

Soul kids

Film de Hugo Sobelman [2019, 75 mn]

À Memphis, l’une des villes les plus sinistrées des États-Unis, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Cette école de musique permet à des adolescents de comprendre l’Histoire afro-américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la soul.

> Alcazar, salle de conférence



Projections

Mercredi 13 mars à 16h

Samedi 16 mars à 16h

Mercredi 27 mars à 16h

Samedi 6 avril à 11h

> Le Merlan



Les Yeux doc, c’est plus de 400 films documentaires français et internationaux, issus du catalogue de la Bpi.



Pour participer au vote :

Avoir plus de 16 ans, indiquer vos coordonnées pour pouvoir être contacté en cas de tirage au sort.

> Sur place à la bibliothèque de l’Alcazar déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cette effet.

> En ligne sur bibliotheques.marseille.fr connectez-vous à votre compte abonné, et rendez-vous dans la rubrique En ligne > Cinéma > Les Yeux doc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-07

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

