2023-03-09 – 2023-03-09

Ille-et-Vilaine Assistez aux projections des films en lice ! Le prix du public revient pour sa troisième édition. 4 films en lice mais un seul gagnant, à vous de voter. Tout le mois de mars, assister aux projections des films documentaires directement à la médiathèque et faites votre choix ! Retrouvez le programme des projections ci-dessous. +33 2 99 40 78 00 La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

