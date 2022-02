Prix du public les Yeux doc 2022 : Toto et ses sœurs Médiathèque Fabre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Prix du public les Yeux doc 2022 : Toto et ses sœurs

Médiathèque Fabre, le jeudi 17 mars à 18:30

Au cœur d'une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion, il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de hip-hop. Au milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essayent de maintenir le mince équilibre familial.

Médiathèque Fabre, Toulouse

