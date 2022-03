Prix du public ” Les yeux doc ” 2022 Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

**Les yeux doc**, la plateforme VOD de **films documentaires**, lance la deuxième édition du Prix du public. **Projection des 4 films en compétition, du mardi 8 au mercredi 23 mars, sur grand écran** à la médiathèque les mardis, mercredis et jeudis à 16h. Vous avez aussi la possibilité de les voir **à la demande**. Enfin la **plateforme VOD les Yeux doc est accessible de chez vous via le site de la médiathèque.** Vous avez **jusqu’au 3 avril pour déposer votre bulletin de vote** ! N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil Images et Son, au 1er étage ou par tél. 04 90 49 37 97.

Entrée libre

Evénement national déployé dans des bibliothèques partout en France : projections de documentaires et vote du public pour son film préféré. Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-08T13:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T13:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-15T13:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T18:30:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00

