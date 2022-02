Prix du public les Yeux doc 2022 : Maman Colonelle Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Prix du public les Yeux doc 2022 : Maman Colonelle

Médiathèque José Cabanis, le samedi 12 mars à 15:00

La Colonelle Honorine Munyole travaille au sein de la police congolaise, à Kisangani, où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait de cette femme d'une ténacité hors du commun, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

