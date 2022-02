Prix du public les Yeux doc 2022 : Jericó Médiathèque Empalot, 8 mars 2022, Toulouse.

Prix du public les Yeux doc 2022 : Jericó

Médiathèque Empalot, le mardi 8 mars à 14:30

À Jericó, petit village en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur existence, tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur. Médiathèque Empalot

À Jericó, petit village en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur existence, tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impud

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T16:30:00