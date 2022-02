Prix du public les Yeux doc 2022 : Cassandro Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Dans le monde bariolé et flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est une star aussi incontournable que singulière. Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des Exoticos – ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés – est incapable de s’arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer… Médiathèque Grand M Dans le monde bariolé et flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est une star aussi incontournable que singulière. Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des Exoti Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

