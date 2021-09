Paris en ligne (Goethe-Institut Paris) Paris Prix du livre allemand 2021 en ligne (Goethe-Institut Paris) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au début de chaque **Salon du livre de Francfort**, le **Prix du livre allemand** est décerné au « Roman germanophone de l’année » par un jury renouvelé chaque année. Nos critiques numériques de livres se concentrent sur la liste des livres en lice publiée le 21 septembre – six spécialistes de la littérature allemande de six villes françaises pour 6 livres : Elles présenteront chaque jour du 12 au 14 octobre deux des titres nominés dans une courte vidéo. Les vidéos seront visibles le site du Goethe-Institut (Vidéoltté), ainsi que sur notre chaine Youtube, Facebook et Instagram. Les candidat·e·s de cette édition sont : * Norbert Gstrein, Der zweite Jakob * Monika Helfer, Vati * Christian Kracht, Eurotrash * Thomas Kunst, Zandschower Klinken * Mithu Sanyal, Identitti * Antje Ravik Strubel, Blaue Frau Ensuite c’est à vous de jouer ! Dites-nous quel auteur/quelle autrice, selon vous, gagnera le Prix du Livre allemand 2021 qui sera dévoilé par le jury de Francfort le 18 octobre. Envoyez vos réponses jusqu’au 17 octobre avant minuit à [[info-lyon@goethe.de](mailto:info-lyon@goethe.de)](mailto:info-lyon@goethe.de), et gagnez le livre du lauréat / de la lauréate ! (seules les personnes résidant en France peuvent participer au tirage au sort).

