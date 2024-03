Prix du design de l’Institut du monde arabe – Appel à projets 2024 L’Institut du Monde Arabe Paris, mercredi 4 septembre 2024.

Le mercredi 04 septembre 2024

de 16h00 à 21h30

.Public adultes. gratuit

Le Prix du design de l’Institut du monde arabe a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés du monde arabe dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif, de la création de nouveaux matériaux. Ils proposent une lecture contemporaine de l’exceptionnel art de vivre du monde arabe à travers le prisme du design.

Les Lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie à l’Institut du monde arabe, dans le cadre de la Paris Design Week.

L’Institut du monde arabe est une institution culturelle française qui a pour mission principale de mettre en lumière les cultures arabes dans leur richesse et leur diversité. Arts visuels, arts vivants, littérature, langues, philosophie, recherche,… sont autant de domaines qu’il explore et met à la portée du plus grand nombre. C’est donc tout naturellement qu’il a souhaité développer, pour la première fois en France, le tout premier « Prix du design de l’Institut du monde arabe » afin de rendre mieux visible le dynamisme et la créativité de cette pratique dans le monde arabe.

L’Institut du monde arabe est heureux d’ouvrir son appel à candidatures pour son Prix du design du monde arabe 2024. En résonance avec l’exposition « Arabofuturs », les projets seront distingués dans les catégories suivantes :

Talent émergent

Talent confirmé

Talent entrepreneurial

APPEL À PROJETS OUVERT JUSQU’AU 15 JUIN 2024

À télécharger en français :

Download in English :

تحميل باللغة العربية :

Lauréats du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2023

Lauréat dans la catégorie « Talent émergent » : Abdalla Almulla , Afetrnoon at the Souk, novembre 2022, Émirats arabes unis

, Afetrnoon at the Souk, novembre 2022, Émirats arabes unis Lauréat dans la catégorie « Talent entrepreneurial » : Don Tanani , The Rebirth of Egyptian Design, juin 2023, Égypte

, The Rebirth of Egyptian Design, juin 2023, Égypte Lauréat dans la catégorie « Grand Prix » : Studio KO

Lauréate dans la catégorie « Grand Prix d’honneur » : Nada Debs

Dossier de presse – Lauréats PDIMA23.pdf (1.21 MB)

Press kit – Winners AWDA23.pdf (3.13 MB)

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005

