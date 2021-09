Nemours Nemours Nemours, Seine-et-Marne Prix du civisme collectif de la jeunesse Nemours Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Seine-et-Marne

Prix du civisme collectif de la jeunesse

Nemours, le samedi 11 septembre

Nemours, le samedi 11 septembre à 10:30

Diplôme d’honneur de l’ordre national du mérite ———————————————– ### L’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite et Madame Valérie Lacroute, maire de Nemours, décerneront le prix du civisme à des élèves du Lycée Etienne Bezout de Nemours ainsi qu’à leurs enseignants. Les élèves de Seconde ont créé avec leurs professeurs un parcours sonore immersif et géolocalisé sur la vie des populations juives pendant la guerre à proximité de leur établissement. Ils ont donné leurs voix aux archives et décrit l’antisémitisme. A écouter ou réécouter sur le site [Par Les Vivants](https://www.parlesvivants.org/plv-academie-de-creteil/ecouter-les-parcours-lycee-etienne-bezout-nemours-2nde4/) ou sur le site [Izi-TRAVEL](https://izi.travel/fr/849d-par-les-vivants-nemours-et-saint-pierre-les-nemours/fr). Des lycéens récompensés par l’Ordre national du Mérite pour leur parcours sonore sur l’histoire de la Shoah Nemours Nemours Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T11:30:00

