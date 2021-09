Penestin Médiathèque J'aime Lire Loire-Atlantique, Penestin Prix du 1er roman de l’Estuaire de Vilaine Médiathèque J’aime Lire Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Prix du 1er roman de l’Estuaire de Vilaine Médiathèque J’aime Lire, 17 novembre 2021, Penestin. Prix du 1er roman de l’Estuaire de Vilaine

Médiathèque J’aime Lire, le mercredi 17 novembre à 09:00

Les lecteurs de la sélection peuvent voter de manière individuelle en classant les livres de 1 à 5 par ordre de préférence. Ils sont invités à déposer leur bulletin de vote à la médiathèque.

Public

Les lecteurs de la sélection peuvent voter de manière individuelle en classant les livres de 1 à 5 par ordre de préférence. Ils sont invités à déposer leur bulletin de vote à la médiathèque. Médiathèque J’aime Lire Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Médiathèque J'aime Lire Adresse Allée du Grand Pré 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Médiathèque J'aime Lire Penestin