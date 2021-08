Arçon Arçon Arçon, Doubs Prix d’été 2021 : Ski roues du combiné Arçon Arçon Catégories d’évènement: Arçon

Doubs

Prix d’été 2021 : Ski roues du combiné Arçon, 15 août 2021, Arçon. Prix d’été 2021 : Ski roues du combiné 2021-08-15 – 2021-08-15

Arçon Doubs 10h30 : épreuve de ski-roues, stade de Biathlon Florence Baverel Arçon (boucle à définir).

Pour le prix d’été 2021 de saut à ski, nous sommes malheureusement soumis aux nouvelles réglementations en terme de pass sanitaire. L’accès du public se fera donc uniquement par le haut du tremplin, comme pour une coupe du monde finalement… joel.pagnier@ensm.sports.gouv.fr +33 6 87 28 23 39 10h30 : épreuve de ski-roues, stade de Biathlon Florence Baverel Arçon (boucle à définir).

Pour le prix d’été 2021 de saut à ski, nous sommes malheureusement soumis aux nouvelles réglementations en terme de pass sanitaire. L’accès du public se fera donc uniquement par le haut du tremplin, comme pour une coupe du monde finalement… dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Arçon, Doubs Autres Lieu Arçon Adresse Ville Arçon lieuville 46.94509#6.38394