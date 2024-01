Prix des Palanges 2024 Laissac-Sévérac l’Église, jeudi 1 février 2024.

Prix des Palanges 2024 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Lisez et votez ! Vous avez jusqu’au 15 avril pour effectuer les lectures de votre choix et retourner le flyer disponible à la Maison de la Presse afin de donner une voix à l’ouvrage qui vous aura le plus intéressé, passionné, emballé…

Les 4 finalistes 2024 sont :

– Plus jamais sans moi de M. Ankaoua : Et s’il était temps pour vous de rencontrer enfin le grand amour ? Constance, avocate brillante, a obtenu le poste qu’elle convoitait dans un cabinet d’élite. Pourtant, à l’approche de la quarantaine, elle se sent fragile et peu sûre d’elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend que celui-ci quitte sa femme comme il le lui a promis. Alors qu’elle vient de signer son contrat, Constance découvre qu’elle doit effectuer une période d’essai d’un genre… peu conventionnel ! Soutenue par ses amis, elle accepte de s’écarter dangereusement de sa zone de confort. Une expérience qui bouleversera sa vision d’elle-même et de l’amour. Une nouvelle fois, Maud Ankaoua nous entraîne dans un univers captivant et émouvant dont on ressort grandi. Elle nous livre avec générosité, inspiration et conviction les clés de l’amour vrai, celui qui rend profondément heureux.

– Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière de R. Giordano : Henriette n’a pas que son prénom de décalé. Elle a aussi un look original bien à elle et un vrai talent créatif d’architecte d’intérieur, qu’elle ne mesure pas vraiment, trop souvent occupée à douter d’elle-même. Car derrière la façade de jeune professionnelle douée, elle cache une peur inavouable… Anxieuse de nature, hypersensible et facilement fatigable, Henriette a ce qu’elle appelle un syndrome de trophobie : quand on la force à dépasser ses limites et que, rapidement, cela fait » trop » pour elle, elle est submergée d’angoisses mais n’ose pas l’avouer. De stratégie d’évitement en stratégie de camouflage, elle donne le change la plupart du temps, en se sur-adaptant aux autres mais à quel prix ! Jusqu’au jour où un projet l’oblige à collaborer avec un bureau d’études dirigé par un architecte paysagiste ambitieux, charismatique… et à première vue imbuvable. Alors qu’elle intègre cette nouvelle équipe, le petit théâtre des ombres se met en place…

– Chaleur Humaine de S. Joncour :Ceci est un roman total. Entrelaçant l’histoire du monde et une histoire de famille, il embrasse notre présent et nos fautes passées. En quelques semaines, du début du mois de janvier 2020 à la fin du mois de mars, le quotidien d’une famille française va basculer en même temps que l’humanité. Fuyant le confinement urbain, Vanessa, Caroline et Agathe se réfugient aux Bertranges, une ferme du Lot entre les collines et la rivière, où leurs parents vivent toujours. Les trois sœurs y retrouvent Alexandre, ce frère si rassurant avec qui elles sont pourtant en froid depuis quinze ans, ainsi que des animaux qui vont resserrer les liens du clan. Tandis que, du dérèglement climatique aux règlements de compte, des épidémies aux amours retrouvées, la nature reprend ses droits, ces hommes et ces femmes vont vivre un huis clos d’une rare intensité…

– Trois vies par semaine de M. Bussi : Un mort. Deux disparus. Trois femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre ? La révélation de l’identité de la victime plonge la capitaine Katel Marelle dans la sidération. Renaud Duval menait-il… trois vies par semaine ? Trois femmes attendent son retour. Chacune revendique d’être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l’énigme d’une impossible triple vie… Mais comme dans un théâtre d’illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité ? Qui manipule ? Qui tire les ficelles ?… .

Laissac

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie maisondelapresse.laissac@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-04-15



L’événement Prix des Palanges 2024 Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac