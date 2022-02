Prix des Palanges 2022 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Prix des Palanges 2022 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église, 14 janvier 2022, Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église. Prix des Palanges 2022 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

2022-01-14 – 2022-01-14

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 27 Place du 11 Novembre Laissac Laissac-Sévérac l’Église – Mélissa Da Costa – Je revenais des autres

– Amélie Nothomb – Premier sang

– Christian Signol – Là où vivent les hommes

– Bernard Minier – La chasse

– Gilles Legardinier – Mardi soir 19H

Vous avez jusqu’au 15 avril pour effectuer vos lectures et nous rendre votre vote (bulletin ci-joint). Du 15 janvier au 15 avril, lisez et donnez votre avis.

Réservez votre place pour la grande soirée David Foenkinos le lundi 25 avril à 20h30 à la salle du centre administratif de Laissac. La Maison de la Presse de Laissac vous propose 5 titres ouvrages pour cette nouvelle édition du Prix des Palanges. maisondelapresse.laissac@orange.fr +33 5 65 70 69 18 – Mélissa Da Costa – Je revenais des autres

– Amélie Nothomb – Premier sang

– Christian Signol – Là où vivent les hommes

– Bernard Minier – La chasse

– Gilles Legardinier – Mardi soir 19H

Vous avez jusqu’au 15 avril pour effectuer vos lectures et nous rendre votre vote (bulletin ci-joint). Du 15 janvier au 15 avril, lisez et donnez votre avis.

Réservez votre place pour la grande soirée David Foenkinos le lundi 25 avril à 20h30 à la salle du centre administratif de Laissac. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Adresse Ville Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église lieuville Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Departement Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac-severac-legliselaissac-severac-leglise/

Prix des Palanges 2022 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église 2022-01-14 was last modified: by Prix des Palanges 2022 Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église 14 janvier 2022 Aveyron Laissac-Sévérac l'Église

Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Aveyron