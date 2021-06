Aubervilliers Prix des Musiques d'ICI Aubervilliers, Seine-Saint-Denis PRIX DES MUSIQUES D’ICI ★ LANCEMENT DE LA 5e ÉDITION ★ Jusqu’au 20 juin 2021 Prix des Musiques d’ICI Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

**PRIX DES MUSIQUES D’ICI ★ LANCEMENT DE LA 5e ÉDITION ★** Notre objectif Mettre en valeur la vitalité de la production culturelle dans nos régions, qui échappe trop souvent aux radars des circuits habituels, montrer la richesse et la pluralité des origines des musiques en France, et proposer à travers un dispositif de repérage et d’accompagnement de talents émergents, une action concrète qui redonne toute leur place aux musiques de nos mondes qui se jouent d’ici et nous emmènent ailleurs. Avant de vous inscrire, merci de consulter les critères. Besoin d’un renseignement ? Contactez **[infos@prixdesmusiquesdici.com](mailto:infos@prixdesmusiquesdici.com)** – * Un appel à candidatures publié sur l’Agenda du **Collectif MDM IdF** – Appel à candidatures Du 17 mai 2021 au 20 juin 2021 Prix des Musiques d’ICI Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis

