Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque PRIX DES LECTEURS DLVA AGGLO – RANDONNEE LITTÉRAIRE Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

PRIX DES LECTEURS DLVA AGGLO – RANDONNEE LITTÉRAIRE Manosque, 28 août 2021, Manosque. PRIX DES LECTEURS DLVA AGGLO – RANDONNEE LITTÉRAIRE 2021-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-28 Hôtel Raffin – Centre Jean Giono 3 boulevard élémir

Manosque Alpes de Haute-Provence DE NOS OMBRES, ORAISON

Samedi 28 août à 9h centregiono@dlva.fr +33 4 92 70 54 54 https://centrejeangiono.com/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Hôtel Raffin - Centre Jean Giono 3 boulevard élémir Ville Manosque lieuville 43.83119#5.78393