Prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires, 17 juin 2022, Châtellerault. Prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac

Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires, le vendredi 17 juin à 18:00

Découvrez la sélection 2022 consacrée à la littérature contemporaine de langue portugaise ainsi que les modalités de participation au «Prix des lecteurs». Public adulte. Sur inscription.

Sur inscription.

Présentation de la sélection 2022 Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires 10 rue Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T18:00:00 2022-06-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Châtellerault Centre - Le Château des histoires Adresse 10 rue Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Médiathèque Châtellerault Centre - Le Château des histoires Châtellerault Departement Vienne

Médiathèque Châtellerault Centre - Le Château des histoires Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires 2022-06-17 was last modified: by Prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires Médiathèque Châtellerault Centre - Le Château des histoires 17 juin 2022 Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Le Château des histoires Châtellerault

Châtellerault Vienne