Programmé pour la première fois un samedi, la plus belle réunion de courses caennaise sera le théâtre de l’HIPPO’FEST et proposera au public, outre les 4 courses de groupe, une scène musicale et une offre gastronomique idéale pour passer une journée unique ! **9 COURSES AU TROT, DONT 3 GROUPE II** L’hippodrome de Caen proposera sa plus belle journée de courses de l’année samedi 14 mai de 12h30 à 19h. La piste en sable de l’hippodrome de la Prairie sera notamment le théâtre du célèbre Prix des Ducs de Normandie lors duquel les meilleurs champions s’affronteront sur 2 450m. 8 autres courses, dont 2 Groupe II – dédiés aux 3 ans et 4 ans à l’étrier – et un Groupe III viendront rythmer la journée sur la piste. **UN SAMEDI EXCEPTIONNEL EN MODE HIPPO’FEST** * Si côté piste, le spectacle sera au rendez-vous, le public ne sera pas en reste côté tribune ! Dans la lignée de la célèbre « Oktoberfest », la fête de la bière qui se déroule chaque année à partir de la mi-septembre jusqu’à début octobre à Munich, LeTROT lance l’Hippo’Fest : une journée exceptionnelle mêlant courses au Trot, concerts live, Beer Village et gastronomie ! * Les gastronomes ne seront pas non plus en reste ! Un Food Court sera en effet mis en place et permettra à chacun de profiter de grillades et de barbecue, de spécialités culinaires typiques de l’Oktoberfest ou encore de bières locales, en partenariat avec V&B. Une offre spéciale est en outre mise en place pour les étudiants de Caen et de ces environs. * La scène normande sera à l’honneur dès l’ouverture des portes ! Durant toute la journée, Bagboy & Indigo Birds, se produiront sur scène entre les courses, en partenariat avec le Big Band Café, célèbre salle de concerts caennaise * Enfin, tous pourront également profiter de **nombreuses animations comme la visite des écuries ou encore le bus suiveur pour vivre encore plus intensément les courses au plus près des chevaux.** **Samedi 14 mai** **De 12h30 à 19h** Invitation gratuite à télécharger (hippodrome-caen.com), sinon : entrée 3€ (gratuit – 18 ans) et parking 1,5€ Informations & invitations à télécharger sur [https://www.letrot.com/fr/hippodrome/caen/1400](https://www.letrot.com/fr/hippodrome/caen/1400)

