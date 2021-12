Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac Prix de poésie Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-01-01 – 2022-01-07

2022-01-01 – 2022-01-07

Issigeac Dordogne Issigeac EUR L'association Patrimoine, Culture et Environnement du Pays d'Issigeac lance la première édition de son Prix de poésie en relation avec le Printemps des Poètes 2022. Deux catégories de postulants sont prévues. La catégorie Candidat au prix où les candidats devront proposer un poème sur le thème de L'éphémère soit sous la forme d'une Ballade, soit sous la forme du Vers libre. – Le premier prix sera un lot d'une valeur de 100€ ( livre ou de chèque Culture) avec en plus une adaptation musicale par notre partenaire Le Trèfle Gardonnais. – Le second prix sera un lot d'une valeur de 50€ sous forme de livre ou de chèque Culture. La catégorie Anonyme permet à ceux qui souhaitent répondre au thème uniquement pour le plaisir d'écrire. Pas de lot prévu pour cette catégorie. Accessible à toute personne amateur demeurant en Dordogne et âgée de plus de 11 ans.

