Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont Prix de Foucarmont – en doublette – Limité à 128 équipes

9h : Jet du but – Formule : Poule

15h : Doublette – 10€ (Mise + 25%)

Indemnités : Frais de participation + 750€

Licences ffpjp 2022 obligatoire. Buvette et restauration sur place – Arbitrage assuré

Inscription uniquement par courrier avant le 19 Mai 2022

Adresse : M LEQUIN Richard – 11 rue charles Desjoncquères – 76340 FOUCARMONT

Chèque à l’ordre de : Pétanque Foucarmontaise

