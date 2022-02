Prix de l’ICART Bordeaux Rocher de Palmer, 6 mars 2022, Cenon.

Prix de l’ICART Bordeaux

Rocher de Palmer, le dimanche 6 mars à 14:30

Les appels à candidatures pour les Prix de l’ICART Bordeaux étant désormais clôturés, les différent.e.s artistes sont en train d’être départagé.e.s par un jury professionnel… Suspense… Pour découvrir les lauréats, rendez-vous au Rocher autour d’une journée consacrée à la Musique, au Sreet-Art et au Cinéma ! Les Prix de l’ICART Bordeaux sont consacrés à la jeune création contemporaine. Ils ont pour objectifs de découvrir, promouvoir et soutenir les talents artistiques de la région Nouvelle Aquitaine. Porté par les étudiant.e.s de cinquième année en MBA Ingénierie Culturelle et Management et Musique Business Management, cet événement a pour but de mettre en avant la diversité culturelle et de valoriser un panorama artistique émergent.

Tarif normal : 5€ / Tarif réduit (étudiants, – de 18 ans, + de 60 ans) : 3€

Prix de l’ICART Bordeaux, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:30:00