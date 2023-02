Prix de la zone industrielle Zone industrielle de Cusset Cusset Vichy Destinations Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Allier Cusset Le prix de la zone industrielle, organisé par le club Avenir Cycliste de Cusset, se déroulera cette année le dimanche 12 mars 2023. Environ 200 cyclistes toutes catégories confondues sont attendus pour l’occasion. +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Zone industrielle de Cusset Boulevard Alsace-Lorraine Cusset

