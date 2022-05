Prix de la Recherche en Sciences Infirmière chaire de Recherche en Sciences Infirmières de l’université Sorbonne-Paris Nord, 14 juin 2022, Bobigny.

**La chaire de Recherche en Sciences Infirmières de l’université Sorbonne-Paris Nord et le Groupe Profession Santé s’associent, sous le haut patronage du ministère des Solidarités et de la Santé, pour élaborer le palmarès des travaux de recherche les plus significatifs dans le domaine des sciences infirmières.** **Objectifs du prix** • Cette distinction se veut une contribution et une reconnaissance au développement de la recherche infirmière et paramédicale française • L’objectif du Prix national de Recherche en Sciences Infirmières (prix RSI) est de valoriser la recherche infirmière et de lui donner une lisibilité et ses lettres de noblesse. • Ce prix sera décerné, à trois infirmières ou infirmiers (trois catégories) ayant contribué de manière exceptionnelle à l’avancement des connaissances et au développement de la pratique infirmière par leurs travaux de recherche et leur diffusion à la fois dans des revues indexées et dans des revues professionnelles. **3 trophées** • Prix « chercheur confirmé » (dotation : 3000 €) • Prix « jeune chercheur » (dotation : 1500 €) • Prix « meilleure publication scientifique » (dotation 1000 €) **Comment candidater ?** Adressez votre dossier de candidature au comité d’organisation par email **au plus tard le 14 juin 2022**, à l’adresse suivante : [[PrixRSI@gpsante.fr](mailto:PrixRSI@gpsante.fr)](mailto:PrixRSI@gpsante.fr) Votre dossier de candidature devra comprendre : * Le formulaire de candidature dûment rempli et signé, comprenant > Un CV sur questionnaire >Un texte de présentation du parcours professionnel et des engagements en faveur de la recherche infirmière * Une lettre de soutien d’une personnalité du monde de la recherche, * Et les pièces listées dans le règlement du prix en fonction des catégories.

Chaire Recherche Sciences Infirmières (AP-HP université Sorbonne Paris Nord)/Groupe Profession Santé

chaire de Recherche en Sciences Infirmières de l'université Sorbonne-Paris Nord 74, rue Marcel Cachin 93000 BOBIGNY



