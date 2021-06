Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Prix de Diane Longines Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise Chantilly 20 20 Pour la 172ème édition de cette course exceptionnelle, il sera surement possible de vous accueillir dans la limite de 5000 personnes le dimanche 20 juin à l’hippodrome de Chantilly.

Réservez votre billet en ligne sur le site de France Galop. https://www.evenements.france-galop.com/fr/prixdediane

Copyright © Jean Christophe LAGARDE

