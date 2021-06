Prix cycliste d’arcon Arçon, 14 août 2021-14 août 2021, Arçon.

Prix cycliste d’arcon 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-14

Arçon Doubs Arçon

À partir de 10h.

Organisé par le Vélo Club de Pontarlier.

Courses interrégionales FFC Garçons et Féminines de minimes à seniors.Courses amateurs Pass et Minimes le matin et courses cadets et féminines l’après-midi à partir de 14h30 (circuit de 8km).

Se renseigner pour les tarifs des inscriptions.

Renseignements auprès de Mr SANTAGATA.

hermance.jeannin@hotmail.fr +33 6 31 31 04 56

À partir de 10h.

Organisé par le Vélo Club de Pontarlier.

Courses interrégionales FFC Garçons et Féminines de minimes à seniors.Courses amateurs Pass et Minimes le matin et courses cadets et féminines l’après-midi à partir de 14h30 (circuit de 8km).

Se renseigner pour les tarifs des inscriptions.

Renseignements auprès de Mr SANTAGATA.